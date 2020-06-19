Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Морейренcе
Витория Гимараеш - Морейренcе: обзор матча 19 июня 2020
Витория Гимараеш
19.06.2020, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
34'
Пепе (П)
53'
Габриэлзиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Морейренcе
Вторая желтая
Ф. Анен
90'
+7
Замена
Рочинья
️️️️
Б. Дуарте
90'
+3
87'
Замена
N.
️️️️
F. Abreu
77'
Замена
P. Nuno
️️️️
Б. Ауашерия
71'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Габриэлзиньо
Замена
А. Уаттара
️️️️
Давидсон
62'
Замена
А. Андре
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
62'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Габриэлзиньо
Желтая карточка
Ф. Анен
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пепе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
24
Victor García
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
43
Joseph Amoah
ЦП
11
Давидсон
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
16
Сори Мане
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Mikel Agu
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
0
O. John
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
4-4-1-1
1
24
4
Бондаренко
29
Анен
21
88
Пепе
43
11
Давидсон
10
Эдвардс
10
Тейшейра
19
Дуарте
4-4-1-1
14
Пасинато
5
Конте
2
33
4
Сантос
20
Ауашерия
6
10
Сантуш
16
Мане
11
Габриэлзиньо
29
19
Дуарте
10
Рочинья
10
Рочинья
19
Дуарте
10
Тейшейра
21
Андре Андре
21
Андре Андре
10
Тейшейра
11
Давидсон
7
Уаттара
7
Уаттара
11
Давидсон
20
Ауашерия
27
27
20
Ауашерия
11
Габриэлзиньо
11
Сингх
11
Сингх
11
Габриэлзиньо
29
18
18
29
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Морейренcе
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Mikel Agu
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Mikel Agu
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Витория Гимараеш - Морейренcе
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Морейренcе
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+