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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Буде-Глимт
Русенборг - Буде-Глимт: обзор матча 25 июня 2020
Русенборг
25.06.2020, четверг, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
66'
Д. Исламович
82'
А. Трондсен
22'
Ф. Зинкернагель (П)
87'
K. Junker
89'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Буде-Глимт
90'
+2
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
89'
ГОЛ! 2:3!
О. Сольбаккен
Пас отдал
K. Junker
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
S. Adegbenro
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
K. Junker
Пас отдал
Й. Хеуге
86'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
М. Лоде
ГОЛ! 2:1!
А. Трондсен
Пас отдал
В. Хеденстад
82'
81'
Желтая карточка
У. Салтнес
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
80'
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
А. Трондсен
66'
66'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
Замена
Г. Осен
️️️️
M. Lundemo
65'
Замена
А. Трондсен
️️️️
Э. Тагсет
65'
Желтая карточка
Д. Исламович
60'
Красная карточка
Б. Мелинг
52'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
24
Мелинг
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
16
Закариассен
20
Тагсет
8
24
9
Исламович
10
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
18
Мое
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
10
19
Хольс
19
Хольс
10
20
Тагсет
16
Трондсен
16
Трондсен
20
Тагсет
8
23
Осен
23
Осен
8
24
22
Ботхейм
22
Ботхейм
24
2
Лоде
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
2
Лоде
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
19
Фет
2
2
19
Фет
Остались в запасе
Русенборг
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Русенборг - Буде-Глимт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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