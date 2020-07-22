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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 июля 2020
Вест Бромвич
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
44'
Г. Диангана
50'
К. Робинсон
34'
Р. Мэннинг
61'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ливермор
90'
81'
Замена
О. Шодипо
️️️️
О. Какай
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Д. Ферлонг
81'
Замена
К. Гросицки
️️️️
М. Перейра
80'
78'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
Ч. Остин
️️️️
Г. Диангана
71'
Замена
C. Brunt
️️️️
Р. Сойерс
71'
61'
ГОЛ! 2:2!
Э. Эзе
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Г. Диангана
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Диангана
Пас отдал
К. Робинсон
44'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мэннинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
26
О'Ши
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
19
Диангана
10
Перейра
47
Робинсон
3-2-5
1
Ламли
29
Какай
23
Мастерсон
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Амос
10
Эзе
4
Болл
5
10
Хаир
2
Ферлонг
22
Таунсенд
22
Таунсенд
2
Ферлонг
10
Перейра
11
Гросицки
11
Гросицки
10
Перейра
14
Сойерс
11
11
14
Сойерс
8
Ливермор
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Ливермор
19
Диангана
32
Остин
32
Остин
19
Диангана
26
Осайи-Самуэль
34
Кейн
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
29
Какай
30
Шодипо
30
Шодипо
29
Какай
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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