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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: обзор матча 17 июля 2020
Хаддерсфилд Таун
17.07.2020, пятница, 19:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
86'
Э. Смит-Роу
42'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
90'
+1
Желтая карточка
Ч. Остин
88'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
ГОЛ! 1:1!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Л. О'Брайен
86'
Желтая карточка
Й. Лоссль
85'
81'
Желтая карточка
Ф. Кровинович
76'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Э. Кинг
72'
Замена
К. Грант
️️️️
Ж. Бакуна
72'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Кэмпбелл
63'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
60'
60'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Х. Робсон-Кану
59'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
К. Таунсенд
53'
Желтая карточка
К. Таунсенд
46'
Замена
К. Гросицки
️️️️
М. Филлипс
46'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Д. Ливермор
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. О'Ши
39'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
30'
Желтая карточка
М. Филлипс
Желтая карточка
Т. Чалоба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-5-1
1
Лоссль
15
Тоффоло
19
Стирмен
26
99
Чалоба
6
Хогг
10
Кинг
16
Уиллок
27
О'Брайен
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
4-1-3-1-1
26
Джонстон
6
Аджайи
26
Хегази
22
Таунсенд
26
О'Ши
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
4
Робсон-Кану
10
Кинг
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Кинг
22
Кэмпбелл
9
Мунье
9
Мунье
22
Кэмпбелл
7
Бакуна
9
Грант
9
Грант
7
Бакуна
22
Таунсенд
2
Ферлонг
2
Ферлонг
22
Таунсенд
25
Филлипс
11
Гросицки
11
Гросицки
25
Филлипс
8
Ливермор
10
Кровинович
10
Кровинович
8
Ливермор
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
4
Робсон-Кану
32
Остин
32
Остин
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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