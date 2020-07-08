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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 июля 2020
Уиган Атлетик
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
33'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Г. Мэсси
️️️️
К. Нейсмит
80'
80'
Замена
F. Bettache
️️️️
И. Хаир
Желтая карточка
Д. Уилльямс
64'
Замена
Л. Эванс
️️️️
К. Доуэлл
63'
57'
Замена
О. Шодипо
️️️️
А. Оте
57'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Кейн
46'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Болл
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
С. Морси
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
6
Danny Fox
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
33
Робинсон
6
4
Кипр
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Морси
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
3-2-4-1
1
Ламли
29
Какай
34
Кейн
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Эзе
5
4
Болл
10
Хаир
15
Оте
26
Доуэлл
8
Эванс
8
Эванс
26
Доуэлл
3
Нейсмит
19
Мэсси
19
Мэсси
3
Нейсмит
34
Кейн
47
Кларк
47
Кларк
34
Кейн
10
Хаир
26
26
10
Хаир
4
Болл
10
Амос
10
Амос
4
Болл
15
Оте
30
Шодипо
30
Шодипо
15
Оте
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
4
Lewis MacLeod
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
4
Lewis MacLeod
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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