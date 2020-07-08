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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 08 июля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
08.07.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 3
Завершен
Престон
59'
Д. Мерфи
78'
С. Синклейр
87'
Д. Стокли
90+6'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Б. Поттс
Замена
А. Рич
️️️️
K. Harris
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стокли
Пас отдал
Д. Джонсон
Желтая карточка
А. Нухиу
85'
83'
Замена
P. Gallagher
️️️️
Т. Баркуйзен
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Синклейр
76'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Ш. Магуайр
76'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Хьюз
Замена
Д. Виндасс
️️️️
А. Да Крус
70'
64'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Р. Ледсон
64'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Пирсон
Замена
М. Одубайо
️️️️
Д. Мерфи
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Нухиу
59'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Конор Грант
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
35
Ben Hughes
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
2-5-1-2
33
Уайлдсмит
27
31
6
Пелюпесси
10
Беннэн
9
Да Крус
7
2
Палмер
23
Мерфи
21
Луонго
9
Нухиу
3-2-3-1
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
2
Рафферти
5
Бауэр
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Ледсон
24
Магуайр
23
Мерфи
28
Одубайо
28
Одубайо
23
Мерфи
9
Да Крус
10
Виндасс
10
Виндасс
9
Да Крус
7
3
Рич
3
Рич
7
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
12
12
29
Баркуйзен
4
Ледсон
44
Поттс
44
Поттс
4
Ледсон
16
Хьюз
7
Синклейр
7
Синклейр
16
Хьюз
24
Магуайр
9
Стокли
9
Стокли
24
Магуайр
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Конор Грант
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
35
David Nugent
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Конор Грант
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
35
David Nugent
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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