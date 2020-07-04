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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 04 июля 2020
Хаддерсфилд Таун
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
89'
Замена
Б. Бодин
️️️️
Т. Баркуйзен
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Т. Чалоба
85'
84'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Р. Ледсон
72'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Harrop
72'
Замена
Д. Стокли
️️️️
А. Брауне
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Притчард
55'
Замена
C. Quaner
️️️️
Ф. Кэмпбелл
46'
Замена
С. Мунье
️️️️
Э. Качунга
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
4-3-3
1
Лоссль
15
Тоффоло
19
Стирмен
26
99
Чалоба
27
О'Брайен
6
Хогг
10
Притчард
22
Кэмпбелл
10
Качунга
9
Грант
3-2-5
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
2
Рафферти
5
Бауэр
25
29
Баркуйзен
4
Ледсон
44
Поттс
8
Брауне
99
Чалоба
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
99
Чалоба
10
Притчард
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Притчард
22
Кэмпбелл
23
23
22
Кэмпбелл
10
Качунга
9
Мунье
9
Мунье
10
Качунга
8
Брауне
9
Стокли
9
Стокли
8
Брауне
29
Баркуйзен
31
Бодин
31
Бодин
29
Баркуйзен
25
24
Магуайр
24
Магуайр
25
4
Ледсон
7
Синклейр
7
Синклейр
4
Ледсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
15
Рекейл Пайк
ЦФ
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
15
Рекейл Пайк
ЦФ
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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