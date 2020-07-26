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Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 26 июля 2020
Саутгемптон
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
50'
Ч. Адамс
71'
Ч. Адамс
84'
Д. Ингс (П)
26'
Д. Ландстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
Э. Стивенс
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Ромеу
90'
+1
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Ингс
84'
81'
Замена
О. Норвуд
️️️️
К. Бешам
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
71'
70'
Замена
Л. Кларк
️️️️
Б. Шарп
52'
Замена
Р. Живкович
️️️️
О. МакБарни
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
50'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Б. Шарп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
4-4-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
21
Ромеу
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
28
Ингс
19
Адамс
4-4-2
1
Хендерсон
15
Иган
14
Робинсон
6
Бешам
3
Стивенс
6
Ландстрем
16
Берге
13
Флек
32
Балдок
9
МакБарни
14
Шарп
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
21
Ромеу
21
Обафеми
21
Обафеми
21
Ромеу
6
Бешам
10
Норвуд
10
Норвуд
6
Бешам
14
Шарп
11
Кларк
11
Кларк
14
Шарп
9
МакБарни
34
Живкович
34
Живкович
9
МакБарни
Остались в запасе
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
7
Ян Валери
ПЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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