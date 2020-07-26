Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 июля 2020
Лестер
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
71'
Б. Фернандеш (П)
90+8'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
90'
+8
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
90'
+7
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Рэшфорд
Вторая желтая
Д. Эванс
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уильямс
90'
Желтая карточка
П. Погба
86'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
83'
Желтая карточка
Н. Матич
77'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
73'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Чодури
73'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Ю. Тилеманс
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Эванс
68'
63'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
А. Перес
️️️️
К. Ихеначо
58'
9'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-4-2
1
Шмейхель
33
Томас
5
Морган
35
Эванс
24
Джастин
8
Чодури
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
9
Варди
17
Ихеначо
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
33
Уильямс
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Барнс
18
Тилеманс
8
Чодури
26
Прат
26
Прат
8
Чодури
17
Ихеначо
22
Перес
22
Перес
17
Ихеначо
9
Рэшфорд
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
11
Гринвуд
77
Лингард
77
Лингард
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
15
Джордж Херст
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
15
Джордж Херст
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+