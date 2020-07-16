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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 16 июля 2020
Саутгемптон
16.07.2020, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
66'
Д. Ингс
17'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Брайтон
Замена
С. Армстронг
️️️️
У. Смоллбоун
79'
76'
Замена
П. Гросс
️️️️
С. Мач
76'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Л. Троссард
69'
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Проппер
68'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Т. Лэмпти
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
66'
59'
Замена
А. Муй
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
Ч. Адамс
️️️️
М. Обафеми
46'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
О. Ромеу
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Г. Мюррэй
Желтая карточка
О. Ромеу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-5-2
29
МакКарти
29
Вокинс
5
Беднарек
23
Вестергор
12
Смоллбоун
23
Хейбьерг
21
Ромеу
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
28
Ингс
21
Обафеми
4-2-1-3
13
Райан
5
Данк
4
Уэбстер
48
Лэмпти
33
Берн
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
39
Мюррэй
21
Ромеу
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
12
Смоллбоун
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Смоллбоун
21
Обафеми
19
Адамс
19
Адамс
21
Обафеми
48
Лэмпти
33
Монтойя
33
Монтойя
48
Лэмпти
39
Мюррэй
13
Муй
13
Муй
39
Мюррэй
24
Проппер
28
Биссума
28
Биссума
24
Проппер
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
7
Мач
13
Гросс
13
Гросс
7
Мач
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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