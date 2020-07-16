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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 июля 2020
Кристал Пэлас
16.07.2020, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+1'
М. Рэшфорд
78'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Л. Миливойевич
90'
+3
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
П. ван Анхолт
84'
Замена
Т. Митчелл
️️️️
Д. МакКарти
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
72'
65'
Желтая карточка
Г. Магуайр
62'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
62'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гринвуд
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
36'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Данн
12
Сахо
25
Уорд
11
МакАртур
19
Миливойевич
16
МакКарти
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-3-2-1
43
Де Хеа
27
Фосу-Менса
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
16
МакКарти
3
Митчелл
3
Митчелл
16
МакКарти
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
44
Ридевальд
15
ван Анхолт
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
11
Гринвуд
77
Лингард
77
Лингард
11
Гринвуд
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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