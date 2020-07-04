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АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 04 июля 2020
Челси
04.07.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
28'
О. Жиру
43'
Виллиан (П)
90+2'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уотфорд
ГОЛ! 3:0!
Р. Баркли
Пас отдал
С. Аспиликуэта
90'
+2
83'
Замена
Р. Перейра
️️️️
И. Сарр
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Н. Канте
78'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
76'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Маунт
76'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
76'
64'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Т. Дини
64'
Замена
А. Масина
️️️️
К. Фемения
58'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Капу
49'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Виллиан
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Баркли
28'
21'
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
24
Джеймс
15
Кристенсен
4
Зума
3
Аспиликуэта
91
Канте
6
Баркли
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
4-2-2-1-1
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
5
Мариаппа
15
Доусон
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
14
Дини
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
91
Канте
6
Гилмор
6
Гилмор
91
Канте
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
17
Фемения
25
Масина
25
Масина
17
Фемения
14
Дини
8
Клеверли
8
Клеверли
14
Дини
7
Сарр
37
Перейра
37
Перейра
7
Сарр
6
Капу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
6
Капу
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Челси - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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