Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 01 июля 2020
Арсенал
01.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
33'
П. Обамеянг
37'
Г. Джака
67'
П. Обамеянг
81'
С. Соареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Стиперманн
86'
Желтая карточка
М. Вранчич
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Обамеянг
82'
ГОЛ! 4:0!
С. Соареш
81'
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Бельерин
77'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
76'
75'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Т. Кантвелл
75'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
67'
Желтая карточка
Э. Мартинес
63'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Р. Нелсон
58'
46'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Трибулл
46'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
46'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Э. Буэндия
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Ш. Мустафи
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
Пас отдал
П. Обамеянг
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
33'
31'
Желтая карточка
Л. Рупп
27'
Желтая карточка
К. МакЛин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Джордан Томас
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мартинес
23
Колашинац
13
Мустафи
4
Луис
63
Тирни
34
Джака
2
Бельерин
25
Себальос
17
Нелсон
7
Обамеянг
91
Ляказетт
2-1-4-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
28
Трибулл
10
Рупп
23
МакЛин
6
Теттей
18
Льюис
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
13
Мустафи
6
Холдинг
6
Холдинг
13
Мустафи
2
Бельерин
21
Соареш
21
Соареш
2
Бельерин
17
Нелсон
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Нелсон
7
Обамеянг
19
Пепе
19
Пепе
7
Обамеянг
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
10
Кантвелл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Буэндия
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
28
Трибулл
33
Айда
33
Айда
28
Трибулл
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
19
Джордан Томас
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
19
Джордан Томас
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Норвич Сити
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+