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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Материалы

Эвертон - Ливерпуль

21.06.2020, Воскресенье, 21:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 30 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 19:01 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
15 тур
4 декабря, среда 23:15 Ливерпуль 5:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
3 марта, воскресенье 19:15 Эвертон 0:0 Ливерпуль
14 тур
2 декабря, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:15 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
5 января, пятница 22:55 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Эвертон
17 тур
19 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +566

    avera 21 июня 2020, 22:26

    Дебилы!Матч скоро закончится.

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    Рейтинг: +565

    Damir07 21 июня 2020, 21:55

    Вы что там умерли там первый там закончился а вы даже не открыли матч что с вашим сайтом

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