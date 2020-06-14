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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Спарта
Словацко - Спарта: обзор матча 14 июня 2020
Словацко
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
65'
А. Виндхейм
79'
К. Гуелор Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Спарта
Замена
В. Юрецка
️️️️
T. Zajic
81'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
J. Divisek
81'
80'
Замена
М. Травник
️️️️
Б. Докал
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Гуелор Канга
Замена
М. Кохут
️️️️
J. Navratil
71'
Замена
Д. Маречек
️️️️
Л. Садилек
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Виндхейм
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
62'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
А. Карабец
62'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
А. Гложек
Желтая карточка
J. Divisek
60'
46'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Фридек
46'
Замена
Б. Тетти
️️️️
В. Дрчал
26'
Желтая карточка
М. Сачек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Radek Porcal
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
1-5-2-2
1
3
Кадлец
18
Садилек
91
Калабишка
20
Хавлик
30
0
28
Даничек
32
Юрошка
21
0
4-4-2
29
Хеча
61
Сачек
26
23
Ганоушек
2
Штетина
7
Крейчи
17
Фридек
9
Карабец
9
Докал
17
Дрчал
10
Гложек
30
21
Кохут
21
Кохут
30
0
23
Рейнберк
23
Рейнберк
0
18
Садилек
37
Маречек
37
Маречек
18
Садилек
21
15
Юрецка
15
Юрецка
21
10
Гложек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Гложек
9
Докал
10
Травник
10
Травник
9
Докал
9
Карабец
8
Канга
8
Канга
9
Карабец
17
Фридек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Фридек
17
Дрчал
30
Тетти
30
Тетти
17
Дрчал
Остались в запасе
Словацко
Спарта
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Флориан Ницэ
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Словацко - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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