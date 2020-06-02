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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Славия
Пршибрам - Славия: обзор матча 02 июня 2020
Пршибрам
02.06.2020, вторник, 21:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Славия
82'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Славия
90'
+5
Желтая карточка
P. Hellebrand
90'
+1
Желтая карточка
А. Юсуф
86'
Замена
M. Frydrych
️️️️
Н. Станчу
86'
Замена
А. Юсуф
️️️️
С. Тецл
Замена
P. Hajek
️️️️
K. Soldat
84'
Замена
M. Cmiljanovic
️️️️
J. Rezek
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
П. Муса
Замена
M. Slepicka
️️️️
Ф. Зорван
74'
68'
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Такакш
Замена
M. Skoda
️️️️
J. Kvida
68'
Замена
L. Pazdera
️️️️
E. Antwi
68'
59'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Л. Масопуст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
P. Hellebrand
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
3-2-3-1
20
25
21
Полидар
32
44
0
8
Зорван
21
1
3-2-3-1-1
1
Колар
15
Кудела
4
Зима
22
Такакш
34
Цоуфал
26
Боржил
8
Масопуст
12
Траоре
10
Станчу
17
Провод
11
Тецл
21
0
0
21
0
9
9
0
25
0
0
25
15
0
0
15
8
Зорван
0
0
8
Зорван
10
Станчу
17
17
10
Станчу
8
Масопуст
18
18
8
Масопуст
22
Такакш
9
Муса
9
Муса
22
Такакш
11
Тецл
9
Юсуф
9
Юсуф
11
Тецл
Остались в запасе
Пршибрам
Славия
28
D. Simek
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
28
D. Simek
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Пршибрам - Славия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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