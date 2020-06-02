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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 02 июня 2020
Яблонец
02.06.2020, вторник, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Слован
80'
Т. Малински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Слован
85'
Желтая карточка
И. Рондич
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Я. Поважанец
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
Т. Малински
Пас отдал
К. Мара
80'
Замена
А. Алибеков
️️️️
Я. Громада
Замена
T. Docekal
️️️️
М. Долежал
78'
Замена
K. Hämäläinen
️️️️
М. Матоушек
78'
Замена
M. Jerabek
️️️️
Я. Югаш
78'
77'
Желтая карточка
А. Балутэ
Желтая карточка
T. Pilik
69'
69'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Кухта
63'
Желтая карточка
M. Zeman
Замена
T. Pilik
️️️️
Д. Плестил
61'
59'
Замена
M. Zeman
️️️️
Я. Пешек
Желтая карточка
Т. Хюбшман
54'
29'
Желтая карточка
О. Карафиат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
25
Якуб Югаш
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
4-4-1-2
25
Югаш
4
Плехаты
16
Кроб
4
Холик
3
Хюбшман
7
Плестил
13
Матоушек
7
Поважанец
49
Сикора
15
Долежал
30
Хрубы
3-1-3-3
1
Нгуйен
33
Качараба
44
Карафиат
3
Микула
14
Громада
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
7
Кухта
26
Малински
22
Балутэ
25
Югаш
9
9
25
Югаш
13
Матоушек
14
14
13
Матоушек
7
Плестил
0
0
7
Плестил
7
Поважанец
19
Храмоста
19
Храмоста
7
Поважанец
15
Долежал
0
0
15
Долежал
14
Громада
6
Алибеков
6
Алибеков
14
Громада
7
Кухта
15
Рондич
15
Рондич
7
Кухта
10
Пешек
0
0
10
Пешек
Остались в запасе
Яблонец
Слован
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Остались в запасе
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Яблонец - Слован
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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