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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 31 октября 2009
Сент-Этьен
31.10.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Лион
82'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Желтая карточка
А. Сиссоко
Замена
К. Чельстрем
️️️️
М. Бастос
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
Й. Эндрю
Желтая карточка
Эдерсон
Желтая карточка
К. Ландрен
Желтая карточка
М. Бастос
Замена
Б. Сако
️️️️
Б. Матюиди
16'
Травма
Б. Матюиди
15'
Желтая карточка
Г. Бергессио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ПЗ
8
Блейз Матюиди
(К)
ЛП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Лион
1
Уго Льорис
ВР
29
Франсуа Клер
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
7
Мишел Бастос
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
19
Бубакар Мансали
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
0
Маодомалик Файе
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
27
Варро
8
Н'Дав
21
Эндрю
29
Беналуан
8
Матюиди
8
Ландрен
17
Фернандес
10
Пайет
18
Бергессио
87
Миральяс
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
28
Тулалан
29
Клер
15
Пьянич
17
Макун
7
Бастос
10
Эдерсон
9
Лисандро
8
Гову
8
Матюиди
20
Сако
20
Сако
8
Матюиди
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
7
Бастос
4
Чельстрем
4
Чельстрем
7
Бастос
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
19
Бубакар Мансали
ЦП
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
0
Маодомалик Файе
ЦФ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
0
Маодомалик Файе
ЦФ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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