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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Рух
Неман - Рух: обзор матча 09 мая 2020
Неман
09.05.2020, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Рух
68'
Г. Кадымян
90+1'
Г. Кадымян
4'
В. Васильев
15'
Д. Гречихо
55'
П. Седько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Рух
ГОЛ! 2:3!
Г. Кадымян
90'
+1
88'
Замена
M. Chizh
️️️️
П. Седько
Желтая карточка
А. Легчилин
87'
86'
Вторая желтая
В. Васильев
72'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
А. Диалло
Желтая карточка
E. Leshko
69'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кадымян
Пас отдал
А. Васильев
68'
Замена
З. Марушич
️️️️
V. Koval
62'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Якимов
58'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Седько
51'
Желтая карточка
В. Васильев
Замена
В. Жуковский
️️️️
Г. Рассадкин
46'
35'
Желтая карточка
V. Gajduchik
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гречихо
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Васильев
Пас отдал
А. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
10
Gheorghe Andronic
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Неман
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
45
Зоран Марушич
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-3-4
0
3
Мурачев
4
Васильев
28
24
Якимов
46
Легчилин
28
Забелин
88
Рассадкин
91
Дударь
0
92
Кадымян
4-3-2-1
21
Нечаев
59
Колпачук
5
Виллиам
33
Рахманов
0
19
Гречихо
80
Концевой
10
47
Васильев
26
Седько
91
Диалло
0
45
Марушич
45
Марушич
0
24
Якимов
78
Яблонский
78
Яблонский
24
Якимов
88
Рассадкин
11
Жуковский
11
Жуковский
88
Рассадкин
26
Седько
0
0
26
Седько
91
Диалло
19
Богомольский
19
Богомольский
91
Диалло
Остались в запасе
Неман
Рух
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Рух
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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