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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Минск
Рух - Минск: обзор матча 18 апреля 2020
Рух
18.04.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Минск
47'
П. Седько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Минск
Замена
В. Морозов
️️️️
П. Седько
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Зинович
️️️️
Я. Яроцкий
83'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Замена
А. Концевой
️️️️
А. Петренко
78'
Желтая карточка
А. Нечаев
77'
Желтая карточка
П. Седько
71'
69'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
66'
Замена
O. Rolovic
️️️️
Р. Грибовский
ГОЛ! 1:0!
П. Седько
47'
17'
Желтая карточка
А. Шрамченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
10
Gheorghe Andronic
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
0
V. Nasibulin
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Рух
25
Роман Степанов
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Минск
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
O. Rolovic
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
4-2-2-2
21
Нечаев
0
5
Виллиам
90
Мигунов
33
Рахманов
19
Гречихо
10
26
Седько
47
Васильев
34
Петренко
19
Богомольский
4-2-1-4
3
Чаговец
13
Залеский
35
Прищепа
2
Рыжук
0
13
Алексиевич
23
Яроцкий
8
Шрамченко
10
Хващинский
0
9
Грибовский
34
Петренко
80
Концевой
80
Концевой
34
Петренко
26
Седько
9
Морозов
9
Морозов
26
Седько
23
Яроцкий
3
Зинович
3
Зинович
23
Яроцкий
9
Грибовский
0
0
9
Грибовский
Остались в запасе
Рух
Минск
25
Роман Степанов
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
Остались в запасе
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Рух - Минск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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