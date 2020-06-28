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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Тун
Санкт-Галлен - Тун: обзор матча 28 июня 2020
Санкт-Галлен
28.06.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Тун
8'
С. Хефти
13'
С. Иттен
42'
Ж. Квинтийя
61'
R. Munsy
90+2'
С. Рапп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Тун
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
С. Рапп
77'
Замена
S. Chihadeh
️️️️
Г. Карлен
Замена
️️️️
Ж. Квинтийя
71'
Замена
Я. Летар
️️️️
Ж. Гуйемено
71'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Э. Демирович
64'
61'
ГОЛ! 3:1!
R. Munsy
Пас отдал
M. Castroman
56'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Н. Хаслер
Замена
V. Rufli
️️️️
С. Хефти
53'
47'
Желтая карточка
L. Bertone
46'
Замена
С. Рапп
️️️️
Х. Банде
46'
Замена
Н. Хефти
️️️️
К. Каблан
46'
Замена
N. Havenaar
️️️️
N. Sutter
ГОЛ! 3:0!
Ж. Квинтийя
42'
41'
Желтая карточка
S. Glarner
16'
Желтая карточка
M. Castroman
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Л. Гертлер
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Хефти
Пас отдал
С. Иттен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Тун
91
Гийом Февр
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
7
Симоне Рапп
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
4-4-2
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
20
Стержиу
30
Хефти
16
Гертлер
26
21
Гуйемено
88
Квинтийя
10
Иттен
9
Демирович
3-5-2
91
Февр
34
22
Каблан
31
4
Стильхарт
6
13
Карлен
7
4
Хаслер
9
12
Банде
21
Гуйемено
14
Летар
14
Летар
21
Гуйемено
30
Хефти
99
99
30
Хефти
9
Демирович
7
Бакайоко
7
Бакайоко
9
Демирович
34
55
55
34
22
Каблан
20
Хефти
20
Хефти
22
Каблан
4
Хаслер
23
Тосетти
23
Тосетти
4
Хаслер
12
Банде
7
Рапп
7
Рапп
12
Банде
13
Карлен
10
10
13
Карлен
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Тун
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
André Ribeiro
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
30
Andreas Hirzel
ВР
4
Kenan Fatkic
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
André Ribeiro
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
4
Kenan Fatkic
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Санкт-Галлен - Тун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
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Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
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1 : 0
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26.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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