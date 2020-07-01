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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич: обзор матча 01 июля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
01.07.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 3
Завершен
Вест Бромвич
37'
Ч. Остин (П)
58'
М. Перейра
85'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
88'
Замена
С. Аджайи
️️️️
Р. Харпер
88'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Хант
️️️️
Б. Беннэн
87'
85'
ГОЛ! 0:3!
М. Перейра
Пас отдал
К. Гросицки
80'
Желтая карточка
М. Перейра
69'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Ч. Остин
69'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Ф. Кровинович
66'
Желтая карточка
Ч. Остин
Замена
К. Ли
️️️️
А. Рич
62'
Замена
А. Нухиу
️️️️
М. Луонго
62'
61'
Желтая карточка
Д. О'Ши
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Перейра
Пас отдал
К. Гиббс
56'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
53'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Замена
А. Да Крус
️️️️
Д. Роудс
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
2-5-1-2
33
Уайлдсмит
28
Одубайо
27
2
Палмер
10
Беннэн
7
3
Рич
29
Роудс
23
Мерфи
21
Луонго
29
Уикхэм
4-4-1-1
26
Джонстон
26
О'Ши
5
Бартли
26
Хегази
3
Гиббс
45
Харпер
14
Сойерс
10
Кровинович
19
Диангана
10
Перейра
32
Остин
10
Беннэн
8
Хант
8
Хант
10
Беннэн
29
Роудс
9
Да Крус
9
Да Крус
29
Роудс
3
Рич
20
Ли
20
Ли
3
Рич
21
Луонго
9
Нухиу
9
Нухиу
21
Луонго
45
Харпер
6
Аджайи
6
Аджайи
45
Харпер
32
Остин
11
Гросицки
11
Гросицки
32
Остин
10
Перейра
8
Ливермор
8
Ливермор
10
Перейра
10
Кровинович
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
10
Кровинович
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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