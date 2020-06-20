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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 20 июня 2020
Хаддерсфилд Таун
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
27'
Д. Лоу
49'
A. Pilkington
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
86'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
К. Мур
86'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Д. Лоу
86'
Замена
Т. Пирс
️️️️
D. Fox
82'
Желтая карточка
С. Морси
75'
Замена
Л. Эванс
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Хогг
72'
Замена
Д. Духани
️️️️
Д. Симпсон
72'
61'
Замена
М. Якобс
️️️️
A. Pilkington
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Р. Стирмен
60'
Замена
А. Притчард
️️️️
Э. Смит-Роу
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
A. Pilkington
Пас отдал
Д. Лоу
Желтая карточка
Л. О'Брайен
45'
Желтая карточка
Э. Смит-Роу
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Danny Fox
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-5-1
1
Лоссль
15
Тоффоло
19
Стирмен
26
2
Симпсон
6
Хогг
27
О'Брайен
16
Уиллок
32
Смит-Роу
7
Бакуна
9
Грант
4-4-2
1
Маршалл
4
Кипр
6
33
Робинсон
14
Бирн
8
Уилльямс
7
26
Доуэлл
8
Морси
9
Лоу
19
Мур
2
Симпсон
21
Духани
21
Духани
2
Симпсон
19
Стирмен
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
19
Стирмен
6
Хогг
10
Кинг
10
Кинг
6
Хогг
32
Смит-Роу
10
Притчард
10
Притчард
32
Смит-Роу
9
Лоу
3
Нейсмит
3
Нейсмит
9
Лоу
6
46
Пирс
46
Пирс
6
26
Доуэлл
8
Эванс
8
Эванс
26
Доуэлл
7
24
Якобс
24
Якобс
7
19
Мур
14
Гарнер
14
Гарнер
19
Мур
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уиган Атлетик
99
Трево Чалоба
ЦЗ
43
Joel Coleman
ВР
10
Matty Daly
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Lewis MacLeod
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
43
Joel Coleman
ВР
10
Matty Daly
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Lewis MacLeod
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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