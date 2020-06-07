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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Брондбю
Хорсенс - Брондбю: обзор матча 07 июня 2020
Хорсенс
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Брондбю
52'
Х. Ханссон
60'
Х. Ханссон
90+1'
П. Теркильдсен
18'
Э. Юнг
64'
С. Ростед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Брондбю
ГОЛ! 3:2!
П. Теркильдсен
Пас отдал
P. Nymann
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Ростед
86'
Замена
А. Брус
️️️️
Й. Линдстрем
83'
Вторая желтая
Э. Юнг
81'
Желтая карточка
С. Тибблинг
Замена
Й. Геммер
️️️️
Х. Ханссон
81'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
B. Jacobsen
81'
80'
Желтая карточка
Э. Юнг
64'
ГОЛ! 2:2!
С. Ростед
61'
Замена
М. Уре
️️️️
С. Мраз
ГОЛ! 2:1!
Х. Ханссон
60'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
М. Лумб
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ханссон
Пас отдал
Л. Прип
52'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
R. Frantsen
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Юнг
Пас отдал
С. Мраз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
10
Халлур Ханссон
ЦФ
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
35
Йеспер Линдстрем
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
4-4-2
1
11
33
Людвиг
12
Лумб
5
15
6
18
Торсен
18
Прип
10
Ханссон
12
3-5-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
5
Радошевич
20
Слимане
19
Гаммельбю
13
Виген
35
Линдстрем
90
Мраз
15
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
15
10
Ханссон
6
Геммер
6
Геммер
10
Ханссон
12
Лумб
10
Кьяер
10
Кьяер
12
Лумб
12
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
12
35
Линдстрем
5
Брус
5
Брус
35
Линдстрем
90
Мраз
17
Уре
17
Уре
90
Мраз
Остались в запасе
Хорсенс
Брондбю
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Хорсенс - Брондбю
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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