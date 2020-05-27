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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Теплице
Богемианс 1905 - Теплице: обзор матча 27 мая 2020
Богемианс 1905
27.05.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Теплице
12'
J. Jindrisek (П)
21'
П. Хронек
65'
Е. Назаров (АГ)
90+2'
К. Вацек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Теплице
ГОЛ! 4:0!
К. Вацек
Пас отдал
J. Necas
90'
+2
Замена
J. Necas
️️️️
П. Хронек
82'
Замена
К. Вацек
️️️️
Т. Шумахер
82'
78'
Замена
J. Mareš
️️️️
Я. Ржезничек
Замена
Д. Пушкач
️️️️
М. Пулькраб
73'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Е. Назаров
65'
Замена
J. Podaný
️️️️
Я. Водганел
60'
Замена
Р. Квет
️️️️
А. Ваничек
60'
54'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
46'
Желтая карточка
J. Knapik
46'
Замена
P. Zitny
️️️️
T. Kucera
46'
Замена
Е. Назаров
️️️️
И. Парадин
46'
Замена
M. Hybl
️️️️
M. Radosta
ГОЛ! 2:0!
П. Хронек
Пас отдал
М. Пулькраб
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Jindrisek
12'
11'
Желтая карточка
П. Кодеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
17
Tomas Vondrasek
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Теплице
22
Matej Hybl
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
4-4-2
1
33
Шумахер
29
4
18
77
Водганел
0
16
15
Хронек
10
Ваничек
10
Пулькраб
3-2-3-3
15
35
22
17
2
Парадин
16
Кодеш
0
27
Трубац
37
Ржезничек
10
30
77
Водганел
39
39
77
Водганел
10
Ваничек
16
Квет
16
Квет
10
Ваничек
10
Пулькраб
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Пулькраб
33
Шумахер
7
Вацек
7
Вацек
33
Шумахер
15
Хронек
0
0
15
Хронек
35
22
22
35
2
Парадин
9
Назаров
9
Назаров
2
Парадин
0
29
29
0
37
Ржезничек
11
11
37
Ржезничек
Остались в запасе
Богемианс 1905
Теплице
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Богемианс 1905 - Теплице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Богемианс 1905
Теплице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
3
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