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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 07 июня 2020
Вольфсберг
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
3 : 3
Завершен
ЛАСК
58'
Ш. Дьен
73'
М. Лиендл
89'
М. Новак
36'
Д. Фризер
56'
Г. Траунер
90+1'
С. Тетте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
Желтая карточка
Ш. Вайссман
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
С. Тетте
ГОЛ! 3:2!
М. Новак
Пас отдал
М. Лиендл
89'
Замена
M. Vieira
️️️️
Д. Баумгартнер
86'
Замена
M. Gollner
️️️️
Р. Шмид
86'
85'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Д. Фризер
Замена
M. Holzer
️️️️
Ш. Дьен
82'
77'
Замена
А. Андраде
️️️️
Р. Реннер
Замена
К. Верницниг
️️️️
L. Schmitz
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Лиендл
Пас отдал
Р. Шмид
73'
61'
Замена
П. Филипович
️️️️
К. Рамзебнер
61'
Замена
С. Тетте
️️️️
Х. Балич
61'
Замена
Клаусс
️️️️
М. Рагуц
ГОЛ! 1:2!
Ш. Дьен
Пас отдал
Р. Шмид
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Траунер
54'
Желтая карточка
К. Рамзебнер
44'
Желтая карточка
Х. Балич
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фризер
Пас отдал
Р. Ранфтль
Желтая карточка
М. Новак
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Шон Вайссман
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
0
M. Holzer
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
29
Доминик Райтер
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
4-3-1-2
31
Кофлер
27
Новак
15
Рнич
7
22
Баумгартнер
10
Лиендл
18
Йойич
16
Ляйтгеб
10
Шмид
21
Дьен
19
Вайссман
3-4-1-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
15
Рамзебнер
8
Холланд
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
28
Фризер
9
Рагуц
18
Балич
10
Шмид
4
4
10
Шмид
22
Баумгартнер
0
0
22
Баумгартнер
7
24
Верницниг
24
Верницниг
7
21
Дьен
0
0
21
Дьен
15
Рамзебнер
5
Филипович
5
Филипович
15
Рамзебнер
36
Реннер
16
Андраде
16
Андраде
36
Реннер
9
Рагуц
99
Клаусс
99
Клаусс
9
Рагуц
28
Фризер
29
Райтер
29
Райтер
28
Фризер
18
Балич
10
Тетте
10
Тетте
18
Балич
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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