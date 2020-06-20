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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 20 июня 2020
Уотфорд
20.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
90+3'
К. Доусон
90'
Б. Чилвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лестер
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
К. Кабаселе
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
Д. Грей
Замена
Х. Холебас
️️️️
А. Масина
88'
83'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Фемения
77'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
А. Дукуре
77'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Э. Капу
77'
76'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. Перейра
69'
65'
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Барнс
40'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
15
Доусон
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
7
Сарр
14
Дини
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
6
Капу
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Капу
25
Масина
25
Холебас
25
Холебас
25
Масина
17
Фемения
5
Мариаппа
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Дукуре
8
Клеверли
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
18
Уэлбек
18
Уэлбек
37
Перейра
11
Барнс
10
Грей
10
Грей
11
Барнс
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уотфорд - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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