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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Ди Си Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 07 марта 2020
Ди Си Юнайтед
07.03.2020, суббота, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Интер Майами
59'
Y. Asad (П)
61'
F. Brillant
2'
Р. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Желтая карточка
Р. Канус
90'
+4
Желтая карточка
C. Odoi-Atsem
88'
84'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
77'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
В. Трапп
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Y. Asad
73'
ГОЛ! 2:1!
F. Brillant
61'
60'
Желтая карточка
В. Трапп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Y. Asad
59'
54'
Красная карточка
R. Torres
Замена
O. Fisher
️️️️
Ж. Мора
45'
+4
Желтая карточка
Х. Морено
38'
Замена
Э. Сорга
️️️️
О. Камара
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Писарро
Пас отдал
Л. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
6
Расселл Канус
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
90
Льюис Морган
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
14
Mohammed Abu
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
4-5-1
24
6
Канус
15
Бирнбаум
5
Мора
13
8
19
Флорес
24
Грессель
27
8
Морено
9
Камара
2-4-2
31
29
4
Фигаль
13
Ульоа
20
Трапп
44
Свит
15
Рейес
7
Писарро
90
Морган
27
3
3
27
5
Мора
91
91
5
Мора
9
Камара
9
Сорга
9
Сорга
9
Камара
Робинсон
0
0
Робинсон
20
Трапп
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
20
Трапп
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
36
Earl Edwards Jr.
ВР
14
Mohammed Abu
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
14
Mohammed Abu
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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