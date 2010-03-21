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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 21 марта 2010
Вольфсбург
21.03.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 5
Завершен
Герта
36'
Графите
6'
Т. Гекас
8'
А. Рамос
26'
Т. Гекас
63'
Т. Гекас
84'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
Л. Пищек
Замена
П. Дардаи
️️️️
Г. Качар
Замена
А. Вихнярек
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 1:5!
А. Рамос
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
А. Дежага
️️️️
О. Мартинс
Замена
К. Зиани
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:4!
Т. Гекас
Желтая карточка
Я. Дробны
ГОЛ! 1:3!
Графите
Замена
Графите
️️️️
Я. Шимунек
ГОЛ! 0:3!
Т. Гекас
ГОЛ! 0:2!
А. Рамос
ГОЛ! 0:1!
Т. Гекас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
14
Хонатан Сантана
ПП
23
Графите
ЦФ
Герта
22
Тимо Окс
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
3-3-1-1-2
1
Хитц
20
Хасебе
2
Шимунек
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
9
Мартинс
10
Джеко
3-2-2-3
33
Дробны
4
Хубник
3
Фридрих
28
Лустенбергер
26
Пищек
3
Кобиашвили
20
Качар
16
Сисеро
33
Гекас
11
Раффаэл
20
Рамос
4
Гентнер
15
Зиани
15
Зиани
4
Гентнер
9
Мартинс
21
Дежага
21
Дежага
9
Мартинс
2
Шимунек
23
Графите
23
Графите
2
Шимунек
26
Пищек
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
26
Пищек
20
Качар
8
Дардаи
8
Дардаи
20
Качар
33
Гекас
18
Вихнярек
18
Вихнярек
33
Гекас
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Тобиас Штробль
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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