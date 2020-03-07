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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр: обзор матча 07 марта 2020
Нью-Инглэнд Революшн
07.03.2020, суббота, 21:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Чикаго Файр
28'
А. Букса
70'
J. Bornstein
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
81'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
Замена
J. Rennicks
️️️️
T.
79'
70'
ГОЛ! 1:1!
J. Bornstein
Пас отдал
Д. Михайлович
63'
Замена
Г. Хименес
️️️️
Б. Бронико
47'
Желтая карточка
J. Kappelhof
ГОЛ! 1:0!
А. Букса
Пас отдал
Б. Бай
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
68
Кристиан
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
12
T.
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
27
Kenneth Kronholm
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Инглэнд Революшн
25
Jeff Caldwell
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4-5-1
18
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
0
68
Кристиан
17
12
7
Боу
16
Букса
4-4-1-1
27
4
5
Кальво
3
13
Бронико
22
Пинеда
21
Герберс
10
Михайлович
10
Медран
19
Франковски
9
Берич
12
9
9
12
3
29
Наварро
29
Наварро
3
13
Бронико
30
Хименес
30
Хименес
13
Бронико
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
25
Jeff Caldwell
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
25
Jeff Caldwell
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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