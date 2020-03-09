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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 марта 2020
Лос-Анджелес
09.03.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 3
Завершен
Филадельфия Юнион
38'
К. Вела
49'
Д. Росси
71'
Э. Сегура
29'
С. Сантос
48'
Я. Глеснес
69'
Б. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
90'
+6
Желтая карточка
A. Fontana
84'
Замена
A. Fontana
️️️️
А. Бедойя
Замена
M. El-Munir
️️️️
Д. Паласиос
81'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
D. Jakovic
73'
72'
Замена
I.
️️️️
С. Сантос
ГОЛ! 3:3!
Э. Сегура
71'
69'
ГОЛ! 2:3!
Б. Ааронсон
Пас отдал
С. Сантос
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
Пас отдал
М. Кайе
49'
48'
ГОЛ! 1:2!
Я. Глеснес
45'
+4
Желтая карточка
А. Бедойя
Желтая карточка
Д. Паласиос
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
38'
33'
Желтая карточка
R. Gaddis
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Сантос
Пас отдал
Х. Монтейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Alejandro Guido
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
0
Ilson
ЦП
14
Andrew Wooten
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
4-3-3
6
Паласиос
5
33
Блэкмон
4
Сегура
14
Кайе
20
Атуэста
15
Блессинг
7
Родригес
10
Вела
9
Росси
4-3-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
МакКензи
2
Реал
28
35
Монтейру
70
Мартинес
11
Бедойя
11
Ааронсон
93
19
Сантос
6
Паласиос
13
13
6
Паласиос
5
45
Гинелла
45
Гинелла
5
11
Бедойя
17
17
11
Бедойя
19
Сантос
0
0
19
Сантос
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Alejandro Guido
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
14
Andrew Wooten
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Alejandro Guido
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
14
Andrew Wooten
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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