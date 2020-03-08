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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 марта 2020
Канзаc Сити
08.03.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
16'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Замена
G. Fernandes
️️️️
Д. Расселл
71'
57'
Замена
Кинтеро
️️️️
T. MartÃnez
Желтая карточка
И. Санчес
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Пулидо
Пас отдал
K. Shelton
16'
14'
Желтая карточка
А. Струна
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Botond BarÃ¡th
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
19
Michael Salazar
ЦФ
4-3-3
29
8
5
14
Пунчец
14
6
Кинда
6
Санчес
15
Эспиноза
77
Расселл
9
Пулидо
11
4-3-3
35
Марич
15
21
Лундквист
3
5
Струна
23
22
Вера
27
26
8
Родригес
11
77
Расселл
11
11
77
Расселл
23
25
Кинтеро
25
Кинтеро
23
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Botond BarÃ¡th
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
55
Коди Кроппер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
19
Michael Salazar
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Botond BarÃ¡th
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
19
Michael Salazar
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
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2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
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1
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