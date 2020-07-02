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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 02 июля 2020
Хартберг
02.07.2020, четверг, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
3 : 3
Завершен
Вольфсберг
9'
A. Lienhart
56'
Д. Тадич
88'
L. Ried
52'
М. Йойич
69'
Ш. Вайссман
86'
Ш. Вайссман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Вольфсберг
90'
+2
Пенальти не реализован!
Ш. Вайссман
88'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
ГОЛ! 3:3!
L. Ried
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Шмербек
Желтая карточка
Д. Канкола
81'
76'
Замена
S. Gölles
️️️️
L. Schmitz
Замена
L. Ried
️️️️
Д. Тадич
73'
Желтая карточка
S. Rasswalder
71'
69'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Шмербек
64'
Замена
М. Шмербек
️️️️
К. Верницниг
64'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
А. Шмидт
64'
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Йойич
Замена
Д. Канкола
️️️️
Б. Нимага
58'
Замена
S. Rasswalder
️️️️
К. Клем
57'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
C. Kropfl
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тадич
Пас отдал
A. Lienhart
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Йойич
Пас отдал
А. Шмидт
46'
Замена
M. Gollner
️️️️
Н. Рнич
ГОЛ! 1:0!
A. Lienhart
Пас отдал
А. Данте
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
0
C. Kropfl
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
4-5-1
1
Свете
31
Роттер
14
Клем
6
33
Лукенедер
23
Кайнц
29
Нимага
44
Данте
55
Реп
0
24
Тадич
4-4-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
15
Рнич
7
27
Новак
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
18
Йойич
10
Лиендл
13
Шмидт
19
Вайссман
14
Клем
7
7
14
Клем
29
Нимага
18
Канкола
18
Канкола
29
Нимага
0
20
Доссу
20
Доссу
0
24
Тадич
27
27
24
Тадич
15
Рнич
4
4
15
Рнич
7
39
39
7
18
Йойич
6
Спранглер
6
Спранглер
18
Йойич
24
Верницниг
34
Шмербек
34
Шмербек
24
Верницниг
13
Шмидт
21
Дьен
21
Дьен
13
Шмидт
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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