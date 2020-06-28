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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Вольфсберг
ЛАСК - Вольфсберг: обзор матча 28 июня 2020
ЛАСК
28.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
89'
Ш. Вайссман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Вольфсберг
90'
+2
Замена
M. Gollner
️️️️
Ш. Вайссман
90'
Замена
S. Gölles
️️️️
К. Верницниг
89'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
89'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Вайссман
Замена
Д. Райтер
️️️️
Ф. Визингер
83'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Фризер
75'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
75'
Желтая карточка
П. Филипович
72'
68'
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Ляйтгеб
66'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
Замена
С. Тетте
️️️️
Х. Балич
46'
46'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
А. Шмидт
Желтая карточка
Ф. Визингер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
2-1-4-1-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
28
Фризер
9
Рагуц
18
Балич
4-4-2
31
Кофлер
15
Рнич
7
27
Новак
22
Баумгартнер
18
Йойич
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
10
Лиендл
13
Шмидт
19
Вайссман
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
28
Визингер
29
Райтер
29
Райтер
28
Визингер
28
Фризер
99
Клаусс
99
Клаусс
28
Фризер
18
Балич
10
Тетте
10
Тетте
18
Балич
24
Верницниг
39
39
24
Верницниг
19
Вайссман
4
4
19
Вайссман
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
6
Спранглер
16
Ляйтгеб
13
Шмидт
21
Дьен
21
Дьен
13
Шмидт
Остались в запасе
ЛАСК
Вольфсберг
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча ЛАСК - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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