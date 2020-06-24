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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 24 июня 2020
Вольфсберг
24.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
60'
Ш. Вайссман
64'
К. Верницниг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Штурм
83'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
К. Десподов
Желтая карточка
M. Gollner
79'
Замена
С. Спранглер
️️️️
К. Верницниг
75'
75'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Л. Ягер
74'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Т. Рохер
ГОЛ! 2:0!
К. Верницниг
Пас отдал
Ш. Вайссман
64'
62'
Замена
Я. Яншер
️️️️
C. Leitgeb
Замена
M. Gollner
️️️️
Н. Рнич
61'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Ляйтгеб
60'
Замена
Л. Шефль
️️️️
М. Йойич
46'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Шмербек
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
34
Florian Ferk
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-5-1
31
Кофлер
39
15
Рнич
7
22
Баумгартнер
10
Лиендл
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
18
Йойич
34
Шмербек
19
Вайссман
4-5-1
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
5
Авлонитис
66
Сакич
17
Труммер
18
Рохер
8
Китеишвили
77
Любич
17
Ягер
24
77
Десподов
15
Рнич
4
4
15
Рнич
18
Йойич
23
Шефль
23
Шефль
18
Йойич
24
Верницниг
6
Спранглер
6
Спранглер
24
Верницниг
34
Шмербек
13
Шмидт
13
Шмидт
34
Шмербек
17
Ягер
28
Домингес
28
Домингес
17
Ягер
77
Десподов
18
Хуспек
18
Хуспек
77
Десподов
24
89
Яншер
89
Яншер
24
18
Рохер
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
18
Рохер
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
34
Florian Ferk
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Остались в запасе
34
Florian Ferk
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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