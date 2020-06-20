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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 20 июня 2020
Альтах
20.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
67'
Э. Шрайнер
58'
Р. Кершбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
87'
Замена
М. Чам
️️️️
С. Пейнтсил
Желтая карточка
Й. Тартаротти
81'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Б. Дабанли
76'
73'
Желтая карточка
D. Toth
73'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Павелич
73'
Замена
E. Hoffer
️️️️
Р. Кершбаум
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
Э. Шрайнер
71'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
К. Гебауэр
71'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шрайнер
Пас отдал
К. Гебауэр
67'
65'
Замена
M. Kadlec
️️️️
K. Pusch
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кершбаум
Пас отдал
K. Pusch
Желтая карточка
Э. Карич
37'
35'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
33'
Желтая карточка
С. Бауэр
21'
Желтая карточка
C. Schosswendter
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
31
Kolja Pusch
ЦП
3
Марио Павелич
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
4-5-1
39
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
18
Карич
10
20
Тартаротти
30
Фишер
16
Шрайнер
10
Гуэ
27
Гебауэр
4-5-1
1
4
Айву
22
4
Бауэр
6
5
Кершбаум
3
Павелич
10
6
Лакнер
31
30
Пейнтсил
5
Дабанли
3
Шмидль
3
Шмидль
5
Дабанли
16
Шрайнер
0
0
16
Шрайнер
27
Гебауэр
20
Вильяльба
20
Вильяльба
27
Гебауэр
3
Павелич
23
Юльманн
23
Юльманн
3
Павелич
31
20
20
31
30
Пейнтсил
70
Чам
70
Чам
30
Пейнтсил
5
Кершбаум
16
16
5
Кершбаум
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Альтах
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2022.06.17 19:55
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2019.06.11 13:29
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4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
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