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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 10 июня 2020
Вольфсберг
10.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
2 : 4
Завершен
Хартберг
5'
М. Шмербек
37'
Ш. Вайссман
40'
Р. Реп
48'
Д. Тадич (П)
54'
Ж. Доссу
77'
А. Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Хартберг
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
89'
89'
Замена
M. Huber
️️️️
Б. Нимага
77'
ГОЛ! 2:4!
А. Данте
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
Ш. Дьен
️️️️
К. Верницниг
75'
69'
Замена
L. Ried
️️️️
Р. Реп
Замена
M. Gollner
️️️️
M. Vieira
62'
Замена
Л. Шефль
️️️️
М. Йойич
62'
54'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Доссу
Пас отдал
Р. Реп
Замена
Д. Баумгартнер
️️️️
М. Шмербек
50'
48'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Тадич
Вторая желтая
Н. Рнич
47'
46'
Замена
A. Lienhart
️️️️
Ю. Хайль
46'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
Д. Канкола
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
C. Kropfl
Желтая карточка
Н. Рнич
43'
40'
ГОЛ! 2:1!
Р. Реп
Пас отдал
К. Клем
ГОЛ! 2:0!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Йойич
37'
34'
Желтая карточка
Д. Канкола
ГОЛ! 1:0!
М. Шмербек
Пас отдал
Ш. Вайссман
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
10
Романо Шмид
АП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-3-1-2
31
Кофлер
27
Новак
15
Рнич
0
24
Верницниг
18
Йойич
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
10
Шмид
19
Вайссман
34
Шмербек
4-5-1
1
Свете
33
Лукенедер
14
Клем
28
Хайль
31
Роттер
44
Данте
18
Канкола
55
Реп
29
Нимага
0
20
Доссу
34
Шмербек
22
Баумгартнер
22
Баумгартнер
34
Шмербек
0
4
4
0
18
Йойич
23
Шефль
23
Шефль
18
Йойич
24
Верницниг
21
Дьен
21
Дьен
24
Верницниг
18
Канкола
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Канкола
29
Нимага
4
4
29
Нимага
28
Хайль
6
6
28
Хайль
55
Реп
27
27
55
Реп
0
24
Тадич
24
Тадич
0
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
1
Raphael Sallinger
ВР
0
L. Gabbichler
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
0
L. Gabbichler
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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