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Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 13 февраля 2010
Ганновер-96
13.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 5
Завершен
Вердер
59'
К. Шульц
11'
П. Нимайер
18'
Налдо
26'
Л. Андреасен (АГ)
44'
А. Хант
68'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
Замена
К. Джакпа
️️️️
К. Шульц
Замена
С. Хусейнович
️️️️
А. Хант
Замена
Т. Боровски
️️️️
Т. Фрингс
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 1:5!
К. Писарро
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
А. Лала
ГОЛ! 1:4!
К. Шульц
Замена
С. Пинту
️️️️
Л. Андреасен
Замена
А. Лала
️️️️
И. Штайнер
Желтая карточка
М. Эггиманн
ГОЛ! 0:4!
А. Хант
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Л. Андреасен
18'
ГОЛ! 0:2!
Налдо
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Нимайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
7
Элсон
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
68
Алтын Лала
ОП
41
Хенрик Эрнст
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Рубик Гасеми-Нобахт
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Вердер
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-3-3
25
Фромловиц
19
Шульц
4
Дюрица
5
Эггиманн
27
Балогун
34
Рауш
7
Элсон
2
Андреасен
24
Штайнер
13
Шлаудрафф
2
Коне
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
18
Нимайер
14
Хант
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
19
Шульц
15
Джакпа
15
Джакпа
19
Шульц
24
Штайнер
68
Лала
68
Лала
24
Штайнер
2
Андреасен
18
Пинту
18
Пинту
2
Андреасен
14
Хант
17
Хусейнович
17
Хусейнович
14
Хант
0
Фрингс
6
Боровски
6
Боровски
0
Фрингс
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
41
Хенрик Эрнст
ЦП
17
Рубик Гасеми-Нобахт
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
17
Рубик Гасеми-Нобахт
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
9
Майк Ханке
ЦФ
Остались в запасе
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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