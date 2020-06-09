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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Маттерсбург
Тироль - Маттерсбург: обзор матча 09 июня 2020
Тироль
09.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Маттерсбург
44'
К. Йебоа
14'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Маттерсбург
Вторая желтая
М. Свобода
90'
+1
Замена
Ю. Геллес
️️️️
C. Walch
90'
Замена
S. Neurauter
️️️️
F. Adjei
90'
84'
Замена
M. Pusic
️️️️
П. Саломон
77'
Замена
M. Lercher
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
77'
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
C. Halper
73'
Желтая карточка
А. Грубер
Желтая карточка
М. Свобода
71'
Желтая карточка
Ф. Кох
65'
Замена
F. Buchacher
️️️️
S. Santin
61'
Замена
C. Walch
️️️️
Ф. Ридер
61'
47'
Желтая карточка
M. Kuster
ГОЛ! 1:1!
К. Йебоа
Пас отдал
Д. Гугганиг
44'
Желтая карточка
S. Hager
40'
Замена
S. Hager
️️️️
B. Soares
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
A. Holler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Felix Adjei
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
0
S. Santin
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
0
Z. Dedic
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
0
A. Holler
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
14
Christoph Halper
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
18
Clemens Walch
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦФ
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
24
Кох
3
Гугганиг
17
0
33
Ридер
6
Пецос
30
Свобода
0
9
Йебоа
0
3-4-3
21
4
Немет
10
31
Марер
10
Саломон
6
7
0
9
Грубер
30
Кюн
14
0
0
0
0
17
19
19
17
16
Геллес
16
Геллес
0
26
26
0
33
Ридер
18
18
33
Ридер
7
5
5
7
14
33
33
14
10
Саломон
0
0
10
Саломон
Остались в запасе
Тироль
Маттерсбург
1
Pascal Grunwald
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
16
Tino Casali
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Тироль - Маттерсбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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