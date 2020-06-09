Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Альтах
Аустрия - Альтах: обзор матча 09 июня 2020
Аустрия
09.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Альтах
1'
D. Nussbaumer
52'
Э. Палмер-Браун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Альтах
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Д. Фиц
75'
Замена
Д. Джегго
️️️️
В. Демаку
75'
71'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Э. Шрайнер
71'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
S. Sam
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Саркария
59'
Желтая карточка
C. Martschinko
54'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Палмер-Браун
50'
Желтая карточка
D. Nussbaumer
Вторая желтая
M. Sax
31'
31'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
Желтая карточка
M. Sax
31'
1'
ГОЛ! 0:1!
D. Nussbaumer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
13
Lars Nussbaumer
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
4-5-1
1
Пенц
17
30
14
Палмер-Браун
28
10
7
36
Фиц
11
Саркария
6
Демаку
14
Моншейн
4-5-1
39
5
Дабанли
18
Карич
34
Турнвальд
3
Шмидль
16
Шрайнер
10
20
Тартаротти
10
Гуэ
30
Фишер
0
11
Саркария
8
Виммер
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
11
Пихлер
11
Пихлер
36
Фиц
6
Демаку
8
Джегго
8
Джегго
6
Демаку
10
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
16
Шрайнер
11
11
16
Шрайнер
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
13
Lars Nussbaumer
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
13
Lars Nussbaumer
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Альтах
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Альтах
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+