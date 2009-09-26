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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 26 сентября 2009
Вольфсбург
26.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Ганновер-96
8'
З. Мисимович
45'
К. Гентнер
48'
М. Хасебе
62'
Э. Джеко
28'
Х. Балич
50'
А. Мадлунг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
Замена
Р. Кошта
️️️️
З. Мисимович
Замена
К. Зиани
️️️️
К. Гентнер
Замена
В. Рама
️️️️
С. Шахед
Замена
П. Пекарик
️️️️
Графите
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 4:2!
Э. Джеко
Желтая карточка
М. Хасебе
Замена
Л. Балогун
️️️️
К. Шульц
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Мадлунг
ГОЛ! 3:1!
М. Хасебе
Замена
Я. Розенталь
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 2:1!
К. Гентнер
ГОЛ! 1:1!
Х. Балич
Желтая карточка
К. Джакпа
14'
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Хендрик Ханэ
ЦП
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
19
Вальдет Рама
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Ленц
20
Хасебе
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
3-2-2-1-2
25
Фромловиц
23
Шахед
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
15
Джакпа
5
Балич
34
Рауш
0
Кшинувек
11
Конан
24
Штайнер
8
Мисимович
20
Кошта
20
Кошта
8
Мисимович
23
Графите
22
Пекарик
22
Пекарик
23
Графите
4
Гентнер
15
Зиани
15
Зиани
4
Гентнер
23
Шахед
19
Рама
19
Рама
23
Шахед
19
Шульц
27
Балогун
27
Балогун
19
Шульц
34
Рауш
10
Розенталь
10
Розенталь
34
Рауш
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
1
Марвин Хитц
ВР
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
10
Хендрик Ханэ
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
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