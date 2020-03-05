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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Торпедо
Химки - Торпедо: обзор матча 05 марта 2020
Химки
05.03.2020, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Торпедо
27'
Д. Тихий
47'
А. Трошечкин
57'
Д. Барков
82'
А. Корян
85'
А. Полярус
56'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Торпедо
Желтая карточка
М. Конате
88'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
А. Корян
88'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Полярус
86'
ГОЛ! 5:1!
А. Полярус
Пас отдал
А. Корян
85'
84'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Гордюшенко
ГОЛ! 4:1!
А. Корян
82'
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Барков
81'
73'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Руденко
58'
Желтая карточка
А. Галоян
ГОЛ! 3:1!
Д. Барков
Пас отдал
А. Трошечкин
57'
56'
ГОЛ! 2:1!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Галоян
ГОЛ! 2:0!
А. Трошечкин
Пас отдал
Д. Барков
47'
46'
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Лях
34'
Желтая карточка
А. Руденко
Желтая карточка
М. Мартусевич
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тихий
27'
23'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Химки
54
Егор Генералов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
7
Гела Засеев
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Торпедо
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
21
Артур Галоян
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Хомич
96
Смирнов
15
Данилкин
15
Тихий
33
Гапон
5
Трошечкин
87
Боженов
14
Полярус
24
Мартусевич
77
Корян
86
Барков
4-1-2-2-1
16
Ботнарь
2
Кичин
16
Шоркин
47
Божин
44
Самсонов
90
Лях
72
Гордюшенко
7
Рязанцев
9
Адаев
19
Руденко
33
Сергеев
77
Корян
13
Георгиевский
13
Георгиевский
77
Корян
14
Полярус
10
Алиев
10
Алиев
14
Полярус
86
Барков
13
Конате
13
Конате
86
Барков
72
Гордюшенко
18
Кертанов
18
Кертанов
72
Гордюшенко
90
Лях
21
Галоян
21
Галоян
90
Лях
19
Руденко
10
Лебеденко
10
Лебеденко
19
Руденко
Остались в запасе
Химки
Торпедо
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
Остались в запасе
22
Филипп Дворецков
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Химки - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Планета
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