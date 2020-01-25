Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 25 января 2020
Вест Хэм
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
9'
К. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
72'
Вторая желтая
С. Аджайи
Желтая карточка
И. Диоп
49'
44'
Желтая карточка
С. Аджайи
39'
Желтая карточка
Г. Бэрри
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Таунсенд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Вест Бромвич
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Рэндольф
2
Бальбуэна
6
Диоп
15
Айети
3
Крессуэлл
41
Райс
5
Сабалета
15
Санчес
22
Ланзини
8
Форнальс
22
Аллер
3-4-1
31
Бонд
22
Таунсенд
26
Хегази
6
Аджайи
25
Филлипс
18
Бэрри
11
Брант
10
Кровинович
32
Остин
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Вест Бромвич
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+