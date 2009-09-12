Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 12 сентября 2009
Боруссия Д
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
10'
М. Хуммельс
36'
М. Гомес
50'
Б. Швайнштайгер
65'
Ф. Рибери
78'
Т. Мюллер
88'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
ГОЛ! 1:5!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Олич
ГОЛ! 1:4!
Т. Мюллер
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:3!
Ф. Рибери
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Зидан
Замена
Л. Барриос
️️️️
Д. Рангелов
ГОЛ! 1:2!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
7
Тинга
ЛП
15
Матс Хуммельс
ОП
8
Нури Шахин
ПП
9
Димитар Рангелов
ЛФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
16
Якуб Блащиковски
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЛФ
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-3
1
Вайденфеллер
0
Деде
3
Суботич
28
Сантана
22
Овомойела
15
Хуммельс
7
Тинга
8
Шахин
9
Рангелов
10
Зидан
16
Блащиковски
4-1-2-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
44
Тимощук
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гомес
40
Олич
10
Зидан
6
Гросскройц
6
Гросскройц
10
Зидан
16
Блащиковски
16
Вальдес
16
Вальдес
16
Блащиковски
9
Рангелов
10
Барриос
10
Барриос
9
Рангелов
27
Гомес
7
Рибери
7
Рибери
27
Гомес
34
Алтынтоп
13
Мюллер
13
Мюллер
34
Алтынтоп
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
80552 из 80645 зрителей (99%)
Новости команд
Все
Боруссия Д
Бавария
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+