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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 29 августа 2009
Бавария
29.08.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
27'
М. Гомес
67'
А. Роббен
79'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
О. Мартинс
️️️️
Х. Сантана
Замена
К. Зиани
️️️️
А. Дежага
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Д. Праньич
Замена
А. Роббен
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЛФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Хонатан Сантана
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
32
Праньич
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
34
Алтынтоп
40
Олич
13
Мюллер
27
Гомес
4-1-2-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
14
Сантана
21
Дежага
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
32
Праньич
28
Брафхайд
28
Брафхайд
32
Праньич
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
34
Алтынтоп
10
Роббен
10
Роббен
34
Алтынтоп
21
Дежага
15
Зиани
15
Зиани
21
Дежага
14
Сантана
9
Мартинс
9
Мартинс
14
Сантана
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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