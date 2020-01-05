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Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 05 января 2020
Куинз Парк Рейнджерс
05.01.2020, воскресенье, 17:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Суонси
21'
Д. Хагилл
29'
Б. Осайи-Самуэль
45'
Д. Хагилл
76'
Л. Уоллас
90+1'
Д. Сковен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
ГОЛ! 5:0!
Д. Сковен
Пас отдал
Т. Кейн
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Л. Уоллас
76'
64'
Желтая карточка
Д. Фултон
ГОЛ! 3:0!
Д. Хагилл
45'
ГОЛ! 2:0!
Б. Осайи-Самуэль
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Т. Кейн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Куинз Парк Рейнджерс
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
3-2-2-1
5
Кэмерон
3
Уоллас
4
Болл
26
Осайи-Самуэль
34
Кейн
4
Сковен
8
Пью
9
Хагилл
3-2-3
15
Нордфельдт
14
Робертс
28
Джон
21
Бидуэлл
4
Фултон
14
Кэрролл
19
МакКэй
12
Дайер
15
Калулу
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
31
Ян Дханда
АП
43
Берсант Целина
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
43
Берсант Целина
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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