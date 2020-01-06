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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 06 января 2020
Арсенал
06.01.2020, понедельник, 22:56
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лидс
55'
Р. Нелсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Лидс
85'
Желтая карточка
С. Даллас
Желтая карточка
С. Колашинац
71'
66'
Желтая карточка
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
Р. Нелсон
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
23
Колашинац
4
Луис
6
Холдинг
19
Папастатопулос
34
Джака
6
Гендузи
10
Озил
17
Нелсон
91
Ляказетт
19
Пепе
4-1-1-1-1
28
Берарди
30
Дуглас
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
1
Бернд Лено
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Арсенал - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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