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Арсенал - Лидс

06.01.2020, Понедельник, 22:56 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Кубок, 1/32 финала Арсенал - Лидс
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
9 января, понедельник 23:45 Арсенал 1:0 Лидс
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
повторный матч		 19 января, среда 23:00 Лидс 1:3 Арсенал
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Лидс
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