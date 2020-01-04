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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 04 января 2020
Саутгемптон
04.01.2020, суббота, 18:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Ш. Лонг
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
3-3-1-1
1
Ганн
23
Вестергор
4
Дансо
4
Йошида
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
34
Адамс
17
Буфал
7
Лонг
3-2-2-1
1
Коулмэн
4
Горенц-Станкович
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
2
Симпсон
99
Чалоба
7
Бакуна
6
Хогг
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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