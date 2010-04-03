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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - РКС Ваалвейк
Рода - РКС Ваалвейк: обзор матча 03 апреля 2010
Рода
03.04.2010, суббота, 21:45
Чемпионат Голландии, 30 тур
5 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рода - РКС Ваалвейк
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0
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0
0
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
Новости команд
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Рода
РКС Ваалвейк
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
2019.09.28 12:08
8
Вратарь «Роды» в матче чемпионата Голландии почистил штрафную площать от снега
2017.12.10 16:43
1
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
2016.10.01 23:50
Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
2016.09.25 19:34
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
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2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
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2025.05.02 12:19
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2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
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